Chiude Pegoli, bottega da fotoreporter. Nei suoi clic c’è il respiro della Storia

SENIGALLIA - Chiude la storica bottega di Giorgio Pegoli in via Carducci. I locali verranno assorbiti da Cavò di Max Frezza e Danila Ercole, che si allargheranno. Nello splendido salotto che è diventato oggi via Carducci, il negozio del noto fotoreporter ha costituito per decenni un punto di riferimento. Pegoli è stato testimone della rinascita della via principale del rione Porto, un tempo parcheggio, poi finita al centro di episodi di microcriminalità fino alla sua ultima versione, per molti inaspettata: una piazza pedonale, prolungamento del Corso 2 Giugno, tra i luoghi più suggestivi e tranquilli della città. Merito anche di Giorgio Pegoli. LEGGI ANCHE:«Abbiamo passato anni difficili – ricorda – ma ho sempre creduto che via Carducci sarebbe diventata quella che è adesso. Mi dispiace andarmene ma dopo 45 anni sono andato in pensione e il 10 gennaio lascerò il negozio». Ad 82 anni è arrivato il momento del meritato riposo anche per lui che ha condotto una vita sempre in prima linea come fotoreporter di guerra free lance. I suoi scatti sono finiti su importanti testate nazionali ed internazionali e per il suo lavoro ha ricevuto anche l’onorificenza di Cavaliere della Repubblica. Nel 1994, a Cattolica, è stato inoltre eletto giornalista dell’anno. C’è un mondo, raccontato attraverso il suo obiettivo, dentro la bottega di via Carducci. Clic dove si avverte il respito della Storia. A partire dai primi reportage in Vietnam, realizzati nel 1978. Nello stesso anno è stato in Germania dell’Est, poi in Brasile, alle Canarie, in India passando per il Nepal e quindi in Perù, Cina, Ciad, Nicaragua, Laos, Cambogia, Salvador, Libano, Romania e ancora nel 1991 in Iraq, poi Giordania, Palestina ed Israele. Una vasta collezione di scatti è dedicata alla guerra del Golfo seguita direttamente dal fronte. Ed ancora Croazia, Russia, Bosnia, Ucraina, Albania, Polonia, Pakistan, Afghanistan. Una carrellata di esperienze che stanno a testimoniare quanto ricco sia il suo archivio. Una finestra sul mondo e su eventi che ne hanno segnato la storia. A questi si unisce una vasta raccolta di fotografie scattate a Senigallia nei suoi 45 anni di attività.«Tutto l’archivio lo porterò a casa – racconta Pegoli – ma chi vorrà visitarlo sarà il benvenuto, lo lascio a disposizione di tutti». Al suo posto si allargherà Cavò, un locale già presente in via Carducci che potrà raddoppiare così gli spazi.«Allarghiamo il Cavò che sta andando a gonfie vele – racconta Max Frezza – il 10 gennaio prendiamo le chiavi e poi faremo i lavori per collegare i due locali». Cavò lieviti&distillati è uno degli ultimi locali aperti in via Carducci ma subito è stato un grande successo. La pizza di Danila Ercole e i cocktail di Max Frezza si sono imposti in fretta. Il problema per loro è diventato lo spazio. Il pensionamento del vicino di bottega ha quindi offerto una valida soluzione.