SENIGALLIA - Una donna è stata investita questa mattina intorno alle 9 mentre attraversava la strada all’incrocio tra via Abbagnano e via Bruno a Borgo Molino. Sul posto è intervenuta l’eliambulanza atterrata in un’area verde del vicino campus scolastico. Per i rilievi la polizia locale. La ferita è stata trasferita all'ospedale di Torrette.

LEGGI ANCHE:

Si lancia dal cavalcavia della superstrada, volo choc: 37enne grave a Torrette

Ultimo aggiornamento: 11:26

© RIPRODUZIONE RISERVATA