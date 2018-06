Il commercio si arrende negozi chiusi e invenduti Problema parcheggi

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SENIGALLIA - Chiuso il ristorante Easy Food di via Fratelli Bandiera mentre in via Fagnani serranda abbassata per Fashion Curvy. I cartelli con la scritta vendesi e affittasi in centro storico sono numerosi ed è difficile anche vendere come dimostra il caso de La Via Granda, il ristorante di via Pisacane chiuso ormai da un anno, ancora invenduto. Si è trattato della prima grande “vittima” della pedonalizzazione di piazza Garibaldi, costata cara anche a Centro Ufficio che ha chiuso nelle scorse settimane in via Maierini.Non è un caso se nove commercianti su dieci considerano i parcheggi, anzi l’assenza di parcheggi, un grande problema. Le esigenze dei commercianti del centro storico di Senigallia sono state al centro di un’indagine della Cna, che ha preso a campione 100 attività, alle quali ha sottoposto un questionario. Interessanti i risultati, soprattutto unanimità nel chiedere un miglioramento della situazione relativa ai parcheggi. Ma andiamo per gradi. L’indagine della Cna rileva che, per quanto riguarda il fatturato, un 45% delle attività intervistate non riscontra benefici dalla stagione degli eventi estivi. Il 48% dichiara un calo di fatturato, un 14% rileva un aumento, stabile invece la situazione per le restanti attività. Malgrado la situazione generale, che denota una perdita di appeal del centro storico, circa il 28% delle imprese sentite hanno fatto investimenti: per rinnovo locali, attrezzature e dehor, per migliorare l’attrattività. Un 45% delle attività ha investito in campagne di marketing e comunicazione personali e un buon 20% intende rinnovarsi. Alta la percentuale degli imprenditori che sentono forte la necessità di migliorare l’attrattività del centro storico: ben l’87% ritiene che nel periodo invernale occorre investire in progetti condivisi, in particolar modo nel periodo natalizio.Nel miglioramento dell’attrattiva del centro storico un ruolo fondamentale è svolto dai servizi, in particolar modo il 91% delle imprese non è soddisfatta della situazione dei parcheggi. «Recentemente abbiamo avuto un incontro con l’Amministrazione – spiega Giacomo Mugianesi, segretario Cna -, durante il quale abbiamo chiesto chiarimenti in merito ai parcheggi a servizio del centro storico ed abbiamo appreso che verranno potenziati i parcheggi della zona, dal nuovo stallo a fianco della stazione fino alla riorganizzazione del parcheggio a fianco dei Giardini Morandi. Speriamo pertanto che per il prossimo inverno queste due soluzioni possano andare incontro alle esigenze delle attività del centro storico».