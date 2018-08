Scoprono il ladro nell'auto: fratelli aggrediti a testate, calci e pugni

di Federica Serfilippi

SENIGALLIA - Scoprono un topo d’auto in azione e intervengono senza pensarci due volte. In un primo momento, però, va loro piuttosto male: uno si prende una testata in bocca, l’altro viene aggredito con calci e pugni fino a subire la frattura del mignolo della mano. Nonostante le lesioni riportare, resistono e bloccano il ladro fino all’arrivo degli agenti del Commissariato. Solo quando hanno consegnato il criminale agli agenti delle Volanti sono potuti andare al pronto soccorso di Senigallia. A una vittima, a cui sono partiti due denti, sono stati refertati trenta giorni di prognosi.