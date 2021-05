Il grande triathlon e la musica infiammano la spiaggia di velluto: aperte le iscrizioni per Hardskin Trio

SENIGALLIA - Il rande Triathlon pronto a tornare a Senigallia, con un evento che unisce sport e musica e che si svigle interamente in spiaggia. La lunga attesa che ha tenuto lontana la località marchigiana dalla triplice disciplina sta per volgere al termine. Il 17 e il 18 luglio lo spettacolo del triathlon sbarcherà nuovamente sulla sabbia dorata di Lungomare Mameli con Hardskin TriO Senigallia all’interno, come da tradizione, di DEEJAY XMASTERS, l’unico action sport & music show interamente in spiaggia.

APPROFONDIMENTI IL CONCORSO Anita, 8 anni, talento canoro marchigiano, vince lo Zecchino... SCRIGNI D'ARTE I piceni a Torre di Palme nel Museo archeologico, tra i pezzi...

Covid, secondo giro di aperture. Che cosa si potrà fare da domani e che cosa resterà ancora vietato

L’amministrazione comunale, TriO Events e DEEJAY XMASTERS hanno sempre creduto nella manifestazione rilanciando, in questo anno di ritorno alle competizioni, il format ben collaudato di TriO Series. Sarà una due giorni ricca di sudore e divertimento in totale sicurezza, nel rispetto dei protocolli sanitari previsti, con lo svolgimento dell’Olimpico (1500m – 40km – 10km) il sabato e dello Sprint (750m – 20km – 5km) la domenica, riconosciuti dalla FITRI di interesse nazionale. Una location in grado di rievocare nei partecipanti ricordi unici, come i tredici chilometri di sabbia finissima e morbida, proprio come un velluto, da cui partirà la frazione nuoto e le splendide distese di campi di girasoli attraversate dal percorso bike. Iscrizioni aperte su https://hardskin.triosenigallia.it/

A rendere ancora più entusiasmante il rovente weekend il decimo anniversario di DEEJAY XMASTERS, che festeggerà lo storico compleanno con iniziative ideate per promuovere le discipline più adrenaliniche e ammirare i professionisti nei contest in programma. Un villaggio costantemente vivo grazie a una ricca programmazione di attività sportive e non solo.

Il solido legame del territorio con il triathlon ha spinto anche Hardskin, giovane brand di abbigliamento tecnico per gli appassionati di ciclismo, di triathlon e degli sport di endurance, a fare il proprio ingresso ufficiale in questo mondo in qualità di title sponsor. Con una forte vocazione all’innovazione e alla qualità dei propri prodotti, il marchio italiano intende sostenere gli atleti nella crescita delle performance attraverso lo studio dei materiali, i test in Galleria del Vento e l’analisi delle prestazioni.

Tra i team di punta del panorama nazionale che si contenderanno il podio il DDS 7MP Triathlon Team, nato proprio in questa stagione dall’incontro tra lo storico DDS Triathlon Team e il 7MP Squad, centro di eccellenza a Settimo Milanese per la formazione e l’high performance nelle discipline di endurance. La squadra guidata da Simone Diamantini e Fabio Vedana sarà presente in tutte le gare del calendario TriO Events con i suoi atleti élite.

“La manifestazione DEEJAY XMASTERS, giunta alla 10° edizione – dichiara il Sindaco di Senigallia Massimo Olivetti, con delega al Turismo - è un evento ormai consolidato che contraddistingue Senigallia nel panorama sportivo nazionale, in cui l'Amministrazione crede e investe. Il ritorno economico e d'immagine sulla città sono considerevoli se pensiamo alla copertura mediatica e al fatto che gli atleti in gara provengono per la gran parte da fuori regione. Hanno la possibilità di scoprire una città bella e accogliente per trascorre qualche giorno di vacanza al mare e per gustare l’ottimo cibo che contraddistingue il nostro territorio”.

“Questa particolare formula di evento incentrato sullo sport – afferma l’Assessore allo Sviluppo Economico Alan Canestrari - è un’iniziativa unica nel panorama degli eventi estivi. La qualità delle attività svolte in queste giornate è sottolineata dalla partecipazione di ospiti illustri e da campioni di spicco che danno alla manifestazione un plus straordinario".

Il percorso di sostenibilità intrapreso da TriO Events dal 2019 con l’adozione della filosofia plastic free troverà nuovo slancio e un più ampio respiro: “Abbiamo sempre voluto rendere i nostri eventi – dichiara Max Rovatti di TriO Events – fondamentali opportunità di sensibilizzazione e di dialogo con la community. Al centro della comunicazione della stagione 2021 ci sarà il valore del rispetto, sia nella ricerca dell’eccellenza promessa come organizzatori, sia in termini di lealtà espressa sul campo dai partecipanti, sia nei confronti dell’ambiente e delle location ospitanti”.

Oltre all’eliminazione di tutte le bottigliette in plastica, nei limiti imposti dalle linee guida igienico-sanitarie legate al covid-19, prenderanno vita ulteriori azioni concrete per incentivare, nel corso delle gare e non solo, la diffusione e la condivisione di una rinnovata cultura sportiva. Iscrizioni aperte fino al 12 luglio (Olimpico) e 13 luglio (Sprint) su https://hardskin.triosenigallia.it/

© RIPRODUZIONE RISERVATA