In campo per “Pongio”, i suoi 20 anni mai compiuti. Oggi la partita in memoria del baby calciatore morto alla Lanterna Azzurra

SENIGALLIA - Tutti in campo oggi per Daniele Pongetti, il 16enne che ha perso la vita l’8 dicembre 2018 alla Lanterna Azzurra di Corinaldo. Ieri avrebbe compiuto 20 anni e, come ad ogni compleanno che non potrà più festeggiare, il Senigallia Calcio, dove il ragazzo giocava, organizza un’iniziativa che prevede anche una partita di calcio in sua memoria.

Un modo per farlo essere sempre presente almeno nel ricordo di quanti gli hanno voluto bene. Ieri si è tenuta una messa in Cattedrale in suo ricordo.



Oggi invece alle 17.15 le squadre che si sfideranno si incontreranno allo stadio comunale delle Saline dove alle 17.30 prenderanno la parola le autorità per un saluto poi alle 18 inizierà la partita. Si sfideranno in campo per un’amichevole gli Juniores del Senigallia Calcio e gli amici di Daniele. Al termine della partita tutti si ritroveranno al ristorante Il Pomodoro, per proseguire e concludere la serata dedicata a Pongio, così veniva chiamato il giovane che quella maledetta notte ha perso la vita insieme ad Emma, Mattia, Benedetta, Asia ed Eleonora. Ieri, nel giorno del suo compleanno, la madre Donatella Magagnini gli ha dedicato un video.

«Avrei voluto regalarti il mondo e renderti felice – ha scritto -. Auguri amore mio per i tuoi vent’anni». Numerosi i messaggi sui social per Daniele Pongetti, “Pongio” per tutti, che è ancora presente nella comunità senigalliese grazie al ricordo che quanti l’hanno conosciuto continuano a condividere, essendo stato capace di farsi apprezzare nella sua giovane vita dove le sue doti e qualità sono emerse fin da subito.

