SENIGALLIA - Di nuovo le biciclette lanciate dentro il fiume Misa. I vandali sono entrati in azione probabilmente nel fine settimana perché solo ieri alcuni cittadini si sono accorti, transitando su ponte Zavatti.

Uno di loro ha anche pubblicato un’immagine sul gruppo Facebook “Furti e segnalazioni Senigallia e paese limitrofi” nel caso qualcuno dovesse riconoscere la propria bicicletta anche se, essendo coperte in gran parte dall’acqua, pochi elementi le rendono riconoscibili. Si tratta di un gesto di vandalismo che, ciclicamente, si ripresenta.

I precedenti

Dalle parti di ponte Zavatti era già successo e poco distante c’è anche il defibrillatore tra gli ultimi danneggiati. Altri punti utilizzati per il lancio sono quelli a ridosso del centro storico, dove ogni tanto si trova qualche bicicletta arenata nel fondale in parte secco. Biciclette e non solo perché in passato è accaduto anche con i bidoni della spazzatura.