Maestra positiva, due classi in quarantena alla scuola primaria. E così scatta la didattica a distanza

SENIGALLIA - Due classi della primaria Cesanella in quarantena da ieri perché una maestra è risultata positiva. Si tratta, secondo quanto comunicato dalla scuola al Comune, di due seconde iscritte alla primaria Puccini che frequentano le lezioni nella scuola di via Botticelli.

Alcune classi della Puccini infatti sono in trasferta alla Cesanella perché il vecchio plesso della scuola del Vivere Verde è chiuso da oltre quattro anni, in attesa di un intervento. Da ieri quindi per le due classi è scattata la didattica a distanza. Secondo quanto hanno appreso i genitori la maestra, risultata positiva al Covid, è regolarmente vaccinata. Un dettaglio che, per motivi di privacy, la scuola non può però confermare e che al Comune non è stato riferito. L’insegnante è stata in contatto con tutti i bambini di entrambe le classi tutti i giorni della settimana scorsa, fatta eccezione per la giornata di giovedì.

© RIPRODUZIONE RISERVATA