Segreti venduti ai detective privati, ispettore capo sospeso dal servizio

ANCONA - Informazioni riservate spifferate sottobanco ad agenzie investigative private, in cambio di compensi, ma anche verbali di denuncia sospetti, forse compilati per lucrare, d’accordo con carrozzieri amici, rimborsi assicurativi per atti vandalici simulati. Avrebbe giocato sporco su più versanti, almeno stando alle accuse, l’ispettore capo della polizia di Stato Mirko Minghelli, 54 anni, dirigente dell’Anticrimine al commissariato di Senigallia, ora sospeso dal servizio. Venerdì mattina gli investigatori della Squadra mobile di Ancona, gli hanno notificato l’ordinanza di custodia cautelare firmata dal gip Carlo Cimini che dispone l’interdizione temporanea dai pubblici uffici per otto mesi. Nel provvedimento, che fa riferimento anche ad intercettazioni, si ipotizzano i reati di accesso abusivo a sistemi informatici (i terminali Ced delle forze dell’ordine), rivelazione di segreti d’ufficio e corruzione. C’è anche un’accusa di truffa ai danni dello Stati per presunti episodi di assenteismo.