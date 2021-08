No Green pass, piovono critiche sulla preside: «Bisogna rispettare le regole oppure la preside lasci il suo incarico»

ANCONA - «Non c’è libertà di scelta per le istituzioni contro la pandemia, un’istituzione pubblica deve rispettare la legge, deve dare il buon esempio». Il sindaco di Osimo Simone Pugnaloni sintetizza così lo stato d’animo suscitato dalla lettura delle esternazioni fatte della preside della più grande scuola della sua città, l’istituto Corridoni Campana, in un gruppo Facebook chiuso di dirigenti scolastici, con circa 4mila iscritti in tutta Italia.

La preside Milena Brandoni, a Osimo dal 2020 dopo altri incarichi in istituti della provincia ed esperienze di insegnamento all’estero, fa parte di un manipolo di dirigenti della provincia di Ancona che si sta organizzando per trovare una via legale che consenta di non sottostare all’obbligo di controllare il Green pass di insegnanti e personale Ata. Hanno già chiesto un incontro all’assessore regionale all’Istruzione Giorgia Latini, che si è detta disponibile ad ascoltarli già la prossima settimana. «Io non controllerò proprio nessuno. Sono io stessa senza green pass e non lo avrò nemmeno a settembre. Disobbedienza civile», è una delle frasi pubblicate dalla preside Brandoni sul gruppo Facebook “Dirigenti scolastici italiani”.

Insieme ad altre considerazioni che, se non dichiaratamente No Vax, sembrano quantomeno Ni-Vax o Boh-Vax. «Chi non si vaccina non mette in pericolo proprio nessuno», è forse la frase che ha più contribuito a sollevare un vespaio. «Il vaccino serve a noi stessi ed a tutelare gli altri», scrive il sindaco del Pd Simone Pugnaloni, che confida «nella vigilanza degli organi competenti».



Ancora più esplicita la sua vice Paola Andreoni, assessore ai Servizi sociali, che è anche insegnante di scuola media e vicepreside all’istituto Caio Giulio Cesare di Osimo. «La scuola è il luogo dove si insegnano le scienze e noi professori per primi dobbiamo dare l’esempio ai nostri ragazzi di affidarci alla medicina. E quella adottata dal Governo è una misura necessaria per garantire il rientro a scuola in presenza».

Se la professoressa Brandoni, «intende per i suoi convincimenti personali, aprire una “battaglia” contro le misure governative libera di farlo, magari autosospendendosi dall’importante incarico svolto, ma senza mettere a repentaglio la nostra comunità scolastica», è l’invito rivolto dalla Andreoni, che si augura che le autorità del Miur «applichino anche per i presidi e gli operatori scolastici le procedure adottate per i medici e gli infermieri no vax: sospensione dal servizio senza retribuzione».

Gli scossoni sono arrivati anche nei palazzi della politica regionale. Il consigliere del Pd Antonio Mastrovincenzo parla di «affermazioni da irresponsabili». «Il controllo del Green pass è un obbligo di legge che i dirigenti scolastici devono rispettare - afferma -. Ma è soprattutto molto grave parlare di disubbidienza civile o regime e dire che chi non si vaccina non mette in pericolo nessuno. Sono affermazioni inaccettabili soprattutto se fatte da chi ha ruoli di responsabilità». Mastrovincenzo attacca anche l’assessora Latini «che offre sponda strumentalmente a tutto questo, pur ricoprendo un incarico istituzionale rilevante. Pessimi esempi soprattutto per i giovani».



Ma non tutti mettono all’angolo la preside Brandoni e c’è chi addirittura la accosta a Rosa Parks, l’eroina dei diritti dei neri. Provocazione a cura di Argentina Severini, referente a Osimo di Articolo 1 nonché docente alla scuola media del Borgo.



«Onore al coraggio. Vediamo la solidarietà di chi ogni giorno si riempe la bocca di inclusione dove ormai stiamo creando la società degli esclusi», scriveva ieri sul suo profilo Facebook accanto al nostro articolo, sollevando una ridda di reazioni, per lo più contrarie. «Dico sempre grazie a chi si assume l’onore e l’onere del dissenso perché è il sale della democrazia, in tempo di guerra, di pace, di Covid e di non Covid. Oppure smettiamo di celebrare il “no” di Rosà Parks che si rifiutò di alzarsi dal bus, infrangendo una legge dello stato».

