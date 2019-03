Scoperto con la droga della discoteca: giovane bloccato vicino alla stazione

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

JESI - Il comando della compagnia dei carabinieri di Jesi, nell’ambito delle attività programmate per il contrasto dello spaccio delle sostanze stupefacenti, sta svolgendo da settimane servizi mirati nelle zone più frequentate da bambini, adolescenti e donne. In quest’ottica, domenica sera gli agenti del Radiomobile sono entrati in azione , presso la stazione ferroviaria jesina, scoprendo un fabrianese trentenne con indosso diversi grammi di sostanza stupefacente di tipo ketamina.