Scoperta choc: i figli disabili trovano la mamma di 50 anni morta nel letto

SENIGALLIA - Due figli disabili trovano la madre 50enne morta in casa. Choc domenica per una famiglia residente nel quartiere della Pace. La donna, che era rimasta vedova, aveva problemi di salute. Appena l’hanno chiamata i figli, tutti e due maggiorenni, si sono preoccupati vedendo che non rispondeva. Hanno lanciato l’allarme ma per la loro mamma non c’era più nulla da fare. Dell’accaduto sono stati subito informati i servizi sociali per i provvedimenti del caso.Ieri si è tenuta una riunione urgente in comune per trovare chi potesse occuparsi di loro. Il medico che ha constatato il decesso ha stabilito che è sopraggiunto per cause naturali. La salma è stata messa a disposizione dei familiari. Una tragedia per una famiglia già tanto sfortunata che il comune, in particolare i servizi sociali, non lasceranno da sola, prendendosi cura nel modo migliore dei due orfani.