Scontro tra auto e moto Ragazzo di 18 anni in gravi condizioni a Torrette

ANCONA - Ragazzo di 18 anni ferito in maniera seria nello scontro avvenuto intorno alle 16 in via Fuà. Piuttosto violento l'impatto tra una Citroen e una moto, immediati i soccorsi con la Croce Gialla e l'automedica sul posto insieme alla polizia municipale. Il giovane è stato portato all'ospedale di Torrette in codice rosso (per lui diversi politraumi) per dinamica.