Scontro tra scooter una donna e un uomo portati all'ospedale di Torrette

ANCONA - Scontro tra due scooter nel primo pomeriggio di oggi in via Monte Marino: momenti di paura poi un po' di sollieco anche se due persone sono rimaste ferite. Sul posto due mezzi della Croce Gialla, l'automedica, i vigili del fuoco e i carabinieri con un uomo suio 60 anni e una donna sui 40 portati all'ospedale di Torrette per tutti i controlli del caso.