Scontro tra due auto una persona â€‹rimane incastrata all'interno

© RIPRODUZIONE RISERVATA

JESI - Alle ore 11,30 circa i vigili del fuoco sono intervenuti a Jesi in via Ancona per un incidente stradale. Per cause in fase di accertamento, due vetture si sono scontrate, nello scontro una persona anziana rimaneva incastrata all’interno di una vettura. I vigili del fuoco hanno estratto l’infortunata affidandola al personale del 118, successivamente hanno messo in sicurezza le vetture, una era alimentata a gas metano.