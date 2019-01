Scontro tra due auto una conducente ferita portata al pronto soccorso

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SENIGALLIA - Oggi intorno alle 13.45 i vigili del fuoco sono intervenuti in via Arceviese subito dopo il centro abitato di Bettolelle per un incidente stradale. Due vetture si sono urtate, dopo lo scontro una finiva contro il terrapieno al lato della carreggiata. I vigili del fuoco hanno soccorso una conducente che veniva trasportata per tutti i controlli del caso al pronto soccorso di Senigallia dal personale del 118, successivamente hanno messo in sicurezza i mezzi coinvolti nell’incidente.