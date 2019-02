Scontro tra due auto un ferito portato a Torrette chiusa la Statale

© RIPRODUZIONE RISERVATA

CAMERANO - Momenti di grande intorno alle 15,30 di oggi dove i vigili del fuoco sono intervenuti ad Ancona lungo SS16 nei pressi in via Aspio Terme per un incidente stradale. Per cause in fase di ricostruzione, si sono scontrate due auto, un conducente di una rimaneva bloccato al suo interno. I vigili del fuoco hanno estratto il conducente incastrato, dopo le prime cure entrambi gli autisti venivano trasportati al pronto soccorso dal personale del 118. La strada Statale è tutt'ora chiusa al traffico.