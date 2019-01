Scontro tra due auto portata ​in ospedale una ragazza di 20 anni

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ANCONA - Scontro frontale poco prima delle 10,30 tra due auto lungo la cosiddetta "strada degli zingari". Una ragazza di 20 anni ha perso il controllo della propria auto e dopo essere finita nel terrapieno si è scontrata con una vettura che stava marciando in direzione opposta, lo scontro è stato abbastanza violento. Sono stati portati in ospedale per tutti gli accertamenti del caso sia la ragazza che il conducente dell'altra macchina. L'incidente ha provocato rallentamenti al traffico.