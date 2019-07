Scontro tra due auto all'incrocio maledetto: uomo portato all'ospedale

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ANCONA - Un altro incidente in quel tratto di strada, l'incrocio tra via Conca e via Flaminia già tante volte teatro di incidente con conseguenze anche serie. Sequenza che si allunga con lo scontro avvenuto questo pomeriggio intorno alle 17,30 tra due auto con un uomo di 57 anni che è rimasto ferito ed è stato portato in codice giallo all'ospedale di Torrette.