Scontro tra auto e scooter all'incrocio: portato in ospedale centauro 33enne

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ANCONA - Momenti di paura intorno alle 17 per uno scontro tra un'auto e uno scooter all'incrocio tra via Grazie e via Macerata. Immediati i soccorsi, sul posto la Croce Gialla, l'automedica e la polizia municipale. Il conducente dello scooter, un 33enne, è stato portato all'ospedale di Torrette per tutti gli accertamenti del caso, le sue condizioni non destano preoccupazione.