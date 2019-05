Scontro tra auto e moto sull'autostrada A14 Centauro portato in ospedale

© RIPRODUZIONE RISERVATA

LORETO - Chi è passato poco dopo l'incidente e ha visto la moto a terra ha temuto il peggio. Brutto incidente sull'A14 all'altezza di Loreto intorno alle 15,15 in direzione sud con la violenta collisione tra auto e moto con un centauro di 56 anni che è stato portato all'ospedale di Torrette ma per fortuna almeno dai primi accertamenti le sue condizioni non sono gravissime. Il traffico non ha subito conseguenze.