Scontro tra auto e moto padre e figlio volano a terra portati in ospedale

OSIMO - Scontro e tanta paura intorno alle 18.15 ad Osimo poco distante dal distaccamento dei vigili del fuoco con la collisione tra un'auto e uno scooter: sono volati a terra il padre e il figlio in sella al mezzo a due ore con l'intervento dell'ambulanza che ha portato il genitore all'ospedale di Torrette e il figlio al Salesi ma solo per visite di controllo: le loro condizioni per fortuna non destano preoccupazione.