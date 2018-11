Scontro tra auto e furgone, cede un muretto due feriti: sospesa la circolazione ferroviaria

© RIPRODUZIONE RISERVATA

FALCONARA - Due feriti, in condizioni non gravi, e il blocco della circolazione ferroviaria sulla linea adriatica. È il bilancio dell’incidente che si è verificato poco dopo le 20,30 lungo la Flaminia, all’altezza dell’incrocio con via Ville. Sono entrati in collisione, per cause in corso di accertamento da parte della polizia stradale di Fabriano, un’auto e un camioncino. Sembra che il camioncino abbia allargato la traiettoria per evitare l’impatto contro un’auto, che dopo aver innescato l’incidente ha poi proseguito la sua corsa. Altri due veicoli sono stati urtati nella carambola. L’urto è stato particolarmente violento.La centrale operativa del 118, subito allertata, ha inviato sul posto le ambulanze. Per fortuna, le condizioni dei due feriti trasportati all’ospedale di Torrette non sono gravi. Sul posto anche i vigili del fuoco che hanno provveduto a rimuovere i veicoli. L’urto ha divelto il muretto che divide la Flaminia dalla linea ferroviaria Adriatica. È stato necessario bloccare, temporaneamente, la circolazione, con ritardi che sono arrivati anche ad un’ora. I tecnici di Rfi hanno effettuato una verifica della linea.