Scontro in curva per la pioggia: soccorsi una donna e il figlioletto

FABRIANO - Incidente tra auto e furgone, ieri mattina alle 11,30, lungo la strada che collega Fabriano a Cerreto d’Esi, all’altezza del bivio per Argignano. Tanta paura per mamma e figlio piccolo che viaggiavano in una Fiat Grande Punto. Sul posto i vigili del fuoco, la polizia locale per i rilievi e l’ambulanza del 118. Brividi per la donna, una 37enne di Cerreto d’Esi, e il suo bambino di tre anni che sono stati trasportati per accertamenti all’ospedale Profili e sono stati dimessi poco dopo. Illeso il conducente del furgone, un 37enne di Civitanova Marche, che percorreva la strada in direzione opposta.Forse il maltempo causa dell’incidente che è avvenuto in piena curva con quest’ultimo mezzo che si è scontrato lateralmente con l’auto. La circolazione è rimasta bloccata per mezz’ora. Le forze dell’ordine raccomandano la massima prudenza alla guida con il manto stradale bagnato. Piove, infatti, da mercoledì e si sono registrati diversi problemi alla circolazione. Ieri mattina, invece, i vigili del fuoco sono intervenuti a San Cassiano per liberare una fogna otturata nell’abitazione di due anziani coniugi. Evitato l’allagamento del garage. Sono più di 20 gli interventi effettuati dai pompieri del distaccamento di Fabriano, negli ultimi giorni, causa maltempo.