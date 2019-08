Scontro frontale due vigili urbani ​feriti portati all'ospedale di Torrette

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ANCONA - Scontro frontale poco prima delle 17 in via XXIX Settembre tra due auto in cui è rimasta coinvolta anche una macchina della polizia locale con due vigili urbani di 44 e 37 anni portati all'ospedale di Torrette solo per fare gli opportuni accertamenti. Sul posto per i soccorsi la Croce Gialla e l'automedica ed anche i vigili del fuoco oltre alla polizia stradale.