Scontro camion-auto, un ferito grave Arriva l'eliambulanza, traffico in tilt

CAMERANO - Violento scontro sulla Statale 16 tra un camion e un'auto vicino al cavalcavia dell'Ikea con un ferito in gravi condizioni portato grazie all'eliambulanza all'ospedale di Torrette. Sul posto anche i vigili del fuoco e la polizia stradale con il traffico che sta subendo rallentamenti in tutte le direzioni.***** notizia in aggiornamento