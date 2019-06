Scompare in Alto Adige e riappare scalzo e in stato confusionale a Numana

© RIPRODUZIONE RISERVATA

NUMANA - L'allrme è arrivato da qualche passante, che l'aveva visto in strada scalzo ed in stato confusionale: trovato e ricoverato in ospedale un uomo scomparso nei giorni scorsi dall'Alto Adige.Si tratta di un 50enne, incapace di autodeterminarsi, che si era allontanato il 12 giugno scorso da San Leonardo in Passiria (Bolzano), e recuperato dai poliziotti del commissariato di Osimo. Era riuscito ad arrivare fino a Numana dove alloggiava in un struttura ricettiva dopo essere scomparso nel nulla, costringendo i familiari a denunciarne la scomparsa. Ora, viste le sue precarie condizioni psico fisiche, è stato affidato alle cure dell'ospedale di Jesi in attesa dell'arrivo dei familiari.