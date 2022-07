Scompare da Rimini e lo ritrovano, 10 giorni dopo, ad Ancona. Riconosciuto da un manifesto appeso alla stazione

ANCONA - Rimini - Ancona, dieci giorni di vuoto. Nella giornata di ieri, verso le ore 14.30, la polizia è intervenuta in via Podgora perché un passante aveva notato, sul ciglio della strada, un uomo che aveva riconosciuto come persona scomparsa poiché corrispondente alle foto presenti su un manifesto affisso alla stazione ferroviaria di Ancona. Giunti sul posto gli agenti delle Volanti hanno riscontrato effettivamente la presenza di un uomo seduto sulla strada, con lo sguardo smarrito e con al seguito due grandi sacchi per l’immondizia con dentro vestiti e oggetti personali.

Era in stato di amnesia

L'uomo non ha saputo spiegare il perché si trovasse ad Ancona: era in stato di amnesia. Grazie alla centrale operativa è stato identificato: si trattava di un 61enne che si era allontanato da Rimini 10 giorni fa, facendo perdere le proprie tracce, come risultava dai giornali locali e dalla denuncia di scomparsa presentata dal fratello che, subito avvisato, ha preso il primo treno utile per partire dalla Romagna e raggiungere Ancona. Viste le sue precarie condizioni fisiche, il 61enne è stato portato all'ospedale, dove poi è stato raggiunto dal fratello che ha ringraziato la polizia per il ritrovamento.