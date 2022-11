I ministri volontari di Scientology sanificano le moschee delle Marche: «Questo è dialogo interreligioso»

OSIMO - L'immagine è potente, al di là del credo, e sfocia in una sorta di dialogo interreligioso: nei mesi scorsi i ministri volontari di Scientology nelle Marche hanno sanificato le moschee delle Marche a Osimo, Recanati, Senigallia e San Lorenzo. L’iniziativa fa seguito alle 100 moschee sanificate dai Ministri Volontari di Scientology d’Italia da febbraio ad oggi. Infatti all’inizio del 2022 i Ministri Volontari del Veneto avevano iniziato questa iniziativa per dare supporto alle moschee, che a causa della nuova ondata di casi Covid-19, erano in difficoltà. Poi l’iniziativa è continuata anche in altre regioni come la Lombardia, il Piemonte, la Liguria, l’Emilia-Romagna, il Friuli, la Puglia, il Lazio con la sanificazione anche della Grande Moschea di Roma, la Campania, la Sardegna e anche le Marche.

Supporto gratuito

In questo weekend i Ministri Volontari sono tornati alla moschea di Osimo per dare il loro supporto, nuovamente, con la sanificazione gratuita degli spazi della moschea. Questa può e deve essere considerata a tutti gli effetti un’attività interreligiosa: per quanto si potrebbe pensare che “non c’è nulla di sacro” nella sanificazione di un locale, è da sottolineare che la moschea è un luogo di culto, accoglie centinaia di fedeli in preghiera ed è qui che l’Imam svolge il suo ministero.

Moschea sanificata

«Avere la moschea sanificata - spiega una nota dei Ministri Volontari - è un modo per far sì che i fedeli possano essere più al sicuro e di conseguenza l’attività che si è svolta risulta essere un modo concreto per favorire la frequenza degli amici musulmani alla loro moschea». Come segno di amicizia e fratellanza il responsabile del gruppo ha voluto omaggiare gli Imam delle moschee marchigiane, con una copia del libro La Via della Felicità di L. Ron Hubbard in lingua araba così da permetterne la lettura nella loro lingua di provenienza. I referenti musulmani hanno ringraziato i volontari con dolci e il classico the marocchino, molto apprezzato da tutti.

Disposti a sanificare tutti i luoghi di culto

Considerato l’affetto che si sta creando, i Ministri Volontari di Scientology continueranno a tenere i contatti con gli amici musulmani e attività come questa saranno programmate anche per il prossimo futuro nelle altre moschee di tutto il territorio nazionale. I Ministri Volontari di Scientology ricordano anche che sono disponibili a sanificare tutti i tipi di luogo di culto, luoghi per ritrovi sociali o altri spazi utili alla comunità.