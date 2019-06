Un altro schianto nell’incrocio trappola: grave un ragazzino di 16 anni

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet Scopri la promo

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

© RIPRODUZIONE RISERVATA

JESI - Violento scontro al semaforo tra via San Giuseppe e viale del Lavoro: grave un ragazzo di 16 anni in sella al suo motociclo, trasportato in eliambulanza all’ospedale regionale di Torrette. E’ successo ieri mattina verso le 9. Secondo la prima ricostruzione del sinistro effettuata dalla Polizia locale, il ragazzo - residente a Camerata Picena - in sella alla sua Betamotor enduro 50cc si sarebbe scontrato con una Fiat Panda condotta da una donna di 43 anni di Jesi (P.Z.le sue iniziali). Un impatto violentissimo in seguito al quale il ragazzo è stato sbalzato sull’asfalto. Immediato l’allarme al 118. Sul posto sono intervenuti a sirene spiegate l’automedica del 118 di Jesi e l’ambulanza della Croce verde.