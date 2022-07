FABRIANO - La piccola comunità di San Michele, a pochi chilometri da Fabriano, si fermerà oggi pomeriggio per l’ultimo saluto a Gianmarco Michelangeli, il centauro morto giovedì notte con la sua moto, mentre tornava a casa.

Mancavano pochi chilometri quando ad Argignano ha perso il controllo ed è finito in un dirupo con la sua Bmw che l’ha travolto. Il funerale si svolgerà oggi. Sarà una lunga giornata per tutti coloro che vorranno partecipare al lutto e star vicino ai genitori, titolari del bar alimentari della frazione e al fratello.

Il saluto



«Sali più in alto che puoi Gianmarco» il saluto dei suoi cari nel manifesto che ha annunciato la scomparsa del giovane. Da questa mattina alle 8 sarà possibile rendere omaggio al giovane presso l’obitorio dell’ospedale di Fabriano dove è stata allestita la camera ardente. Alle 17,30 partirà il corteo funebre, con le auto, che dal Profili arriverà a San Michele. Qui, alle ore 18, verrà celebrata la Santa messa sul campetto adiacente la chiesa parrocchiale. Gli abitanti della frazione hanno fatto preparare un manifesto con la scritta “Ciao Gianmarco, tutto il paese ti saluta”. La sera prima dell’incidente Matteo Giardini, un suo amico, lo aveva visto e avevano riso e chiacchierato come sempre. Con commozione lo ricorda: «Ciao amico, bello, sorridente, solare come quella sera. Contraccambia come sempre il nostro abbraccio. A noi per ora resta questo nulla, tremolanti a tratti come foglie». In segno di suffragio i familiari non hanno chiesto fiori, ma offerte all’associazione “Dentro il sorriso” onlus.