Schianto da paura all’incrocio: suv pirata urta un’auto e fugge

JESI - Un incidente al solito incrocio di via Giacomo Acqua-via Imbriani, proprio a ridosso del comando della Guardia di Finanza e dell’intersezione con Porta Valle si è verificato ieri mattina poco dopo le 9. Una donna di 47 anni, alla guida della sua auto, è rimasta coinvolta nel sinistro e, ferita, è stata trasportata in codice rosso al pronto soccorso dell’ospedale Carlo Urbani di Jesi. Le sue condizioni non dovrebbero essere gravi. Tuttavia la Polizia locale, intervenuta per i rilievi di legge, sta lavorando per districare la dinamica del sinistro che ha visto coinvolte tre auto e chiarire se c’è di mezzo un pirata della strada.