CASTELFIDARDO - Incidente da paura ieri mattina nella periferia sud di Castelfidardo, dove una Fiat Punto con a bordo tre giovani si è schiantata contro un albero. Una ragazza di 17 anni, residente a Loreto, è in gravissime condizioni. All’ospedale, in codice rosso, anche il conducente, un 19enne osimano. Ferita in modo più lieve la loro amica, una 16enne di Recanati, che si trovava sul sedile posteriore.

La dinamica

L’utilitaria è finita fuori strada in via Che Guevara, poco distante dallo stadio Mancini, mentre viaggiava da Acquaviva verso Castelfidardo. Non sono rimasti coinvolti altri mezzi. Sull’asfalto non ci sono segni di frenata, dunque potrebbe essere l’alta velocità la causa dello schianto, ma anche la strada resa viscida dalla pioggia o un malore del ragazzo al volante. La Punto si è schiantata nella parte laterale anteriore destra. Subito sono stati attivati i soccorsi. Sul posto, la Croce Verde di Castelfidardo e i vigili del fuoco di San Sabino che, intervenuti con un’autobotte e un mezzo 4x4, hanno provveduto a mettere in sicurezza la zona e, in collaborazione con i sanitari, hanno lavorato per 20 minuti per liberare dalle lamiere la 17enne che si trovava nella parte anteriore, sul sedile passeggero, trovata priva di sensi.

I soccorritori, in particolare quelli dell’automedica giunta da Osimo, hanno poi dovuto intubarla sul posto e trasferirla al vicino campo sportivo dove era nel frattempo atterrata l’eliambulanza, che l’ha infine portata all’ospedale regionale di Torrette in condizioni gravissime. La giovane ha subito violenti traumi cranici e toracici: ieri è stata operata al femore, ora è in prognosi riservata. Nel sedile posteriore c’era una sua amica, non ancora 16enne, residente a Recanati, che è quasi miracolata. I soccorritori quando sono arrivati sul luogo dell’incidente l’hanno trovata seduta a bordo strada dopo che era riuscita da sola a mettersi al sicuro uscendo dall’abitacolo. Per precauzione è stata comunque portata a Torrette in ambulanza per alcuni accertamenti viste le contusioni riportate e lo stato di choc.

Il conducente, un 19enne residente a Osimo, è stato anche lui trasferito in codice rosso a Torrette in eliambulanza per alcuni politraumi e uno stato di semi incoscienza, ma non sarebbe in pericolo di vita. Sul posto a svolgere i rilievi del caso ci hanno pensato gli agenti della polizia locale di Castelfidardo con l’aiuto dei carabinieri della Stazione cittadina, che hanno dovuto anche regolare il traffico lungo via Che Guevara per consentire che i soccorsi fossero svolti in sicurezza. Come previsto da legge in queste circostanze, la polizia locale ha richiesto di svolgere a Torrette gli esami ematici per scongiurare che il 19enne fosse sotto effetto di alcol o stupefacenti. A far temere questo è il fatto che il ragazzo è già noto alle autorità giudiziarie proprio come assuntore di droghe. In attesa del referto medico che potrebbe aggravare la situazione in capo al giovane osimano, la polizia locale di Castelfidardo sta cercando di ricostruire l’esatta dinamica del terribile fuoristrada e risalire a possibili testimoni.