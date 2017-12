Schianto tra due macchine quattro persone ferite vicino alla superstrada

© RIPRODUZIONE RISERVATA

MONTE ROBERTO - E' di quattro feriti il bilancio di un incidente avvenuto in via Planina a Monte Roberto, nelle vicinanze della statale 76. Per cause in corso di accertamento attorno alle 17,30 due auto si sono scontrate, l'impatto è stato molto violento. Scattato l'allarme, sul posto sono arrivate le ambulanze inviate dalla centrale operativa del 118 e una squadra dei vigili del fuoco di Jesi per estrarre dalle lamiere gli occupanti dei veicoli. I quattro feriti sono stati trasportati all'ospedale regionale di Torrette.