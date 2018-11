Scende dal bus e viene travolta â€‹da uno scooter ragazza di 28 anni illesa

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ANCONA - Scende dal bus e viene travolta da uno scooter, una scena quella che si è verificata a piazza Roma intorno alle 9 cui hanno assistito diverse persone che hanno anche avuto paura. Ma per i due giovani per fortuna non ci sono state conseguenze. Sul posto la Croce Gialla ma nè la ragazza di 28 anni centrata dallo scooter, nè il centauro di 26 hanno riportato ferite tanto che non hanno neanche fatto ricorso all'intervento dei sanitari.