Scarpe allacciate e niente spinte: ragazzi da adesso a scuola non si sgarra

SENIGALLIA - Vietato portare le scarpe slacciate, dondolarsi sulla sedia, dare spinte ai compagni e correre. Sono alcuni dei comportamenti che gli studenti dell’Istituto comprensivo Senigallia sud Belardi devono rispettare all’interno delle singole scuole. A renderlo noto una circolare del preside divulgata il 24 settembre. Facendo riferimento alle sicurezza negli ambienti di lavoro, disposta per legge, Luca Maria Antonio Testa ha fissato le norme generali che quanti hanno accesso ai plessi scolastici devono osservare per l’incolumità di tutti.«In ogni locale della scuola e in tutti gli spazi esterni deve essere mantenuto un comportamento corretto e responsabile – scrive il dirigente scolastico -. Comportamenti superficiali, assunti per scherzo o senza valutare i rischi possibili, possono rappresentare un grave pericolo per se stessi e per gli altri. È dovere di tutti segnalare tempestivamente ogni situazione di pericolo».