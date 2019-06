Il ladro pentito riporta la bici al bimbo: «Grazie Facebook»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SCAPEZZANO - Il ladro pentito riporta la bicicletta proprio dove l’aveva presa. È accaduto a Scapezzano. Domenica notte qualcuno si era impossessato della bicicletta di un ragazzino, legata alla rastrelliera davanti alla chiesa della frazione. Lunedì la madre indignata aveva fatto un post nel gruppo Facebook di Scapezzano per segnalare quanto accaduto ma soprattutto per chiedere aiuto, così da poterla ritrovare. «Buongiorno! Questa notte è sparita la mountain bike rossa di mio figlio – la comunicazione della donna - era nel porta bici davanti la chiesa di Scapezzano. Sarei grata a chiunque mi desse informazioni. Grazie». Nessuno però aveva saputo darle chiarimenti in merito. Il furto era avvenuto di notte. Tutti dormivano e nessuno si è accorto. Il miracolo è avvenuto la notte successiva. Martedì infatti la bicicletta è ricomparsa proprio dove era sparita. È stata di nuovo la donna ad informare del ritrovamento. «Facebook questa volta è stato utile – ha scritto martedì – la bici è ricomparsa».