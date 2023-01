FALCONARA - Un episodio spiacevole che ha lasciato amareggiati ed interdetti i familiari di Andrea Dubbini, il fotografo deceduto a 74 anni e di cui si sono svolti i funerali ieri a Falconara, è avvenuto venerdì scorso al momento dell’apertura della camera ardente.

Lo sgomento

I congiunti di Dubbini, arrivati all’interno sala del commiato, sono trasaliti ed hanno avuto un moto di sgomento: nella bara all’interno della camera ardente, infatti, non c’era la salma del loro caro Andrea ma di un’altra persona defunta. Immediatamente sono stati informati gli addetti della casa funeraria falconarese e lo spiacevole equivoco è stato risolto in poco tempo: la salma di Andrea Dubbini è stata subito messa a disposizione dei parenti. Un imprevisto che ha lasciato esterrefatti i familiari e gli amici del grande fotografo ed artista, molto apprezzato, e di cui ieri si è svolta la cerimonia funebre nella chiesa del S.S.Rosario. Tanta gente ha voluto salutare Andrea Dubbini, ricordato come una persona speciale dall’animo gentile e buono e stringersi affettuosamente alla moglie Serenella, ai figli Matteo e Tommaso e ai parenti.