Sbrozzola, il ponte fa prove di carico: riapertura (parziale) prima di Pasqua

OSIMO - Entro un paio di settimane il ponte di via Sbrozzola dovrebbe riaprire al traffico leggero. Ieri sono infatti partite le prove di carico sul cavalcavia chiuso dal 7 febbraio, quando una automobilista bloccata dal passaggio di un gregge aveva avvertito delle vibrazioni e chiamato i vigili del fuoco. Da quel sopralluogo scaturì l’ordinanza di chiusura momentanea al traffico da parte dei Comuni di Osimo e Camerano, proprietari della strada.Il problema, già noto ai due enti dallo scorso settembre, era relativo ad un pilone esterno sul versante cameranese, lontano diversi metri dalla carreggiata della statale 16. Un pilone rovinato e da rinforzare ma che secondo le prime valutazioni dei tecnici non mette a rischio la stabilità del ponte. Per questo in via provvisoria, ancor prima del restyling, sarà riaperto ma con divieto ai mezzi pesanti. Ad annunciarlo ieri, con le foto dell’arrivo dei camion per le prove di carico, è stato il sindaco di Osimo Simone Pugnaloni, che in una nota spiega: «In data odierna sono in corso i rilievi tecnici coordinati dal professor Luigino Dezi, docente della facoltà di Ingegneria presso l’Università Politecnica delle Marche», che è stato incaricato dai due Comuni per valutare nel dettaglio la situazione del cavalcavia.«I dati - ha aggiunto Pugnaloni- verranno analizzati e successivamente, come da previsioni iniziali, il ponte sarà quasi sicuramente riaperto per Pasqua, ma limitatamente al transito veicolare leggero».Solo dopo «seguirà una verifica sismica e statica più accurata, sulla base della quale - continua il sindaco - si deciderà che interventi strutturali effettuare sul ponte per riaprirlo anche al traffico pesante». Al suo annuncio diffuso sui social una automobilista ha domandato scettica: «Aprire al traffico leggero prima di aver effettuato tutti i controlli significa mettere a rischio solo automobili e ciclomotori?». Il sindaco ha cercato a quel punto di rassicurare tutti chiarendo che il ponte di via Sbrozzola «così come è ora è ritenuto sicuro per le autovetture e per questo verrà permesso il traffico. Solo dopo si capirà cosa fare per il transito anche dei camion e da quel momento ci metteremo al lavoro per trovare le risorse per fare un intervento utile al passaggio di camion». In pratica Pugnaloni conferma che la sicurezza del ponte «dipende dal peso del mezzo che ci transita».A spingere per la riapertura in questi due mesi sono stati sopratutto i commercianti del Cargo Pier e del vicino Grotte Center. Il cavalcavia della Sbrozzola oltre ad essere l’unico a bypassare la statale 16 collegando Osimo e Camerano è anche strategico proprio per le attività produttive della zona industriale e commerciale. Della vicenda si era interessato anche il parlamentare osimano del M5s Paolo Giuliodori, che aveva promesso di portare un fascicolo al ministero dei Trasporti. La speranza di Osimo e Camerano è che proprio da Roma giunga un aiuto economico nel caso la sistemazione del ponte fosse onerosa.