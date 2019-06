Sbronzo al volante si schianta: denunciato e patente ritirata

© RIPRODUZIONE RISERVATA

JESI - I carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile hanno denunciato a piede libero per guida in stato di ebbrezza un 26enne di origini rumene, residente a Jesi. Il giovane era rimasto coinvolto in un incidente, che non aveva coinvolto altre auto, avvenuto poco dopo l’una della notte tra sabato e domenica in via del Lavoro, mentre guidava una Fiat Punto. I carabinieri lo hanno sottoposto ad accertamento con l’etilometro, che ha rilevato un tasso alcolemico pari a 2,27 g/l, oltre quattro volte il consentito. Oltre alla denuncia, gli è stata ritirata la patente e l’auto è stata sequestrata.