Sbanda con l’auto e piomba nel fosso ferita e sotto choc

Sbanda e piomba in un fosso. Paura ieri mattina per un’anziana che è finita fuori strada e si è ribaltata con l’auto in via Dante Alighieri. La donna, residente a Castelfidardo, è rimasta incastrata nell’abitacolo ed è stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco per liberarla e consegnarla alle cure del 118. Fortunatamente le sue condizioni non sono gravi: non ha mai perso conoscenza, ma si è reso necessario il trasferimento al pronto soccorso di Torrette con un codice giallo. Certo, la paura è stata tanta, più che altro per la dinamica dell’incidente, avvenuto poco dopo le 11. La 76enne (M.A. le iniziali) stava percorrendo il tratto in salita di via Alighieri, dunque non procedeva a velocità sostenuta, quando ha perso il controllo della sua Ford Fiesta, in cui viaggiava da sola, ed è finita fuori dalla sede stradale, piombando in una scarpata. L’auto si è ribaltata su un fianco. Sul posto è intervenuto il 118 con l’automedica e la Croce Rossa, insieme a una squadra dei vigili del fuoco di Osimo che si sono occupati di trarre in salvo l’anziana, ferita e sotto choc: è stata fatta uscire dal portellone posteriore per poi essere consegnata alle cure del personale sanitario che ha disposto il trasferimento all’ospedale regionale. I carabinieri stanno cercando di ricostruire la dinamica: la 76enne potrebbe aver sterzato bruscamente per il timore di scontrarsi con un’auto che le stava venendo incontro, occupando la sua corsia.