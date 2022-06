Sballo al volante, movida nel mirino: via le patenti a quattro persone fermate dai carabinieri

ANCONA Sballo al volante, una piaga senza fine. Quattro automobilisti sono stati denunciati dai carabinieri perché sorpresi a guidare ubriachi. È il frutto dei controlli a tappeto eseguiti nel weekend dai militari della Compagnia di Ancona che si sono avvalsi del supporto dei colleghi della Sio, la Sezione di intervento operativo del 10° Reggimento Carabinieri Campania. L’estesa attività di monitoraggio, finalizzata alla sicurezza urbana e al contrasto dell’illegalità, ha puntato i fari soprattutto sulla movida del fine settimana con pattugliamenti in centro storico e nelle principali strade.



Il bilancio

Sono state 157 le persone controllate nell’ambito dell’attività e 110 i veicoli ispezionati dai militari che hanno elevato 23 contravvenzioni per varie infrazioni, dalla guida senza patente all’omessa revisione, dalla mancata copertura assicurativa all’utilizzo del cellulare alla guida, fino alla mancanza di documenti di circolazione. Ma l’obiettivo era soprattutto contrastare il fenomeno dello sballo alla guida che, purtroppo, resta ancora molto diffuso. Lo dimostra il fatto che nell’arco di due notti i carabinieri della sezione Radiomobile, attraverso l’uso dell’alcoltest in dotazione, hanno denunciato quattro automobilisti brilli. Il caso più eclatante, l’altra notte in via Marconi dove i militari hanno fermato l’auto condotta da un 48enne di origini meridionali, ma da tempo residente ad Ancona, che si è mostrato subito piuttosto agitato e in forte stato di alterazione dovuta ai drink di troppo: in effetti, è risultato positivo con un tasso di 1,44 g/l, quasi il triplo rispetto al limite consentito. Subito gli è stata ritirata la patente. Stesso provvedimento è stato preso, nella notte tra venerdì e sabato, a carico di un 21enne neopatentato e un 35enne, entrambi anconetani, fermati in piazza Ugo Bassi, il primo con un tasso di 1,12 g/l, il secondo con 1,03 g/l. Poco prima, stessa sorte era toccata a una 30enne anconetana transitata in via Flaminia: all’alcoltest è risultata positiva con un tasso di 1,10 g/l. Per i 4 automobilisti, oltre alla denuncia per guida in stato d’ebbrezza, è scattato il ritiro della patente.



