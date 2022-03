Sauro Rossi viene confermato alla guida della Cisl Marche. Ilari e Ferracuti in segreteria

ANCONA - Il XIII congresso della Cisl Marche si è concluso con la riconferma di Sauro Rossi al vertice regionale del sindacato. La due giorni congressuale “Esserci per cambiare le Marche. Curando l’oggi e costruendo il domani” ha visto la partecipazione, nel rispetto della normativa anti- covid di oltre 300 persone, tra invitati e delegati eletti, dalle 19 Federazioni sindacali di categoria della Cisl Marche e nelle assemblee pre-congressuali Ast, Aree sindacali territoriali, attraverso un percorso congressuale che negli ultimi mesi ha coinvolto migliaia di lavoratori e pensionati in rappresentanza dei 154.291 iscritti alla Cisl delle Marche.

Sauro Rossi, sarà affiancato nella nuova segreteria da Cristiana Ilari e Marco Ferracuti, nei prossimi quattro anni di mandato. «Per la Cisl lo sviluppo delle Marche deve essere connotato da una netta impronta sociale - – ha dichiarato Rossi - Per noi è necessaria un’innovazione di sistema, un cambio di paradigma che deve mettere al centro sempre le persone per realizzare equità e giustizia sociale, per affermare il lavoro di qualità, per qualificare il nostro sistema manifatturiero e dei servizi, per rafforzare le reti di welfare, con un forte investimento nella formazione e colmando i divari territoriali. La transizione ecologica e digitale è un potente fattore di cambiamento per la nostra regione - ha aggiunto il confermato segretario Cisl - a patto che sia governata dai principi della prossimità e della partecipazione, senza lasciare nessuno indietro, attraverso un grande patto tra istituzioni e forze sociali».

