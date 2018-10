Trovato drogato dopo l'incidente: denuncia e addio patente

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SASSOFERRATO – Fu coinvolto in un incidente ed è risultato positivo ai cannabinoidi.i carabinieri della stazione di Sassoferrato hanno denunciato per guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti un 58enne del luogo. L’uomo, coinvolto in un incidente stradale il 20 settembre 2018, a seguito degli esami biologici presso l’ospedale di Fabriano, è risultato positivo ai cannabinoidi. Nei suoi confronti è scattato il ritiro della patente di guida mentre il mezzo è stato sequestrato in attesa della confisca.