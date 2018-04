La tragedia di Roberto fulminato da un malore mentre cerca asparagi

di Véronique Angeletti

SASSOFERRATO - Colpito da un malore mentre cercava asparagi sul Monte Rotondo. Niente da fare per Roberto Varani, 69 anni, pensionato, ex lavoratore dell’Antonio Merloni presso lo stabilimento delle bombole d’Ischieta, residente a Fabriano ma proprietario di una casa a Doglio, frazione di Sassoferrato.Il suo corpo senza vita è stato trovato ieri mattina, intorno alle 9, dopo dodici ore di ricerche che non si sono fermate nemmeno di notte. A tradire la sua presenza il sacchetto pieno di asparagi, scovato nella radura detta Le Prate dal cane Kira dell’unità cinofila di Cagli. A due passi del sentiero, su un piano defilato, nascosto da una fitta boscaglia, c’era il suo corpo senza vita. A fare la macabra scoperta, i vigili del fuoco cagliesi accompagnati dagli amici di sempre Roberto e Carlo, che, dall’inizio, hanno battuto la montagna con i soccorritori.