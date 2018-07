Sos sicurezza: rubato un suv furto in casa. Incubo ladri ecco le le ronde su whatsapp

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SASSOFERRATO - Ancora furti a Sassoferrato: martedì notte è stata rubata una Toyota Land Cruiser parcheggiata sotto casa. I ladri hanno preso di mira pure un appartamento situato in località Rogedano. I residenti: «Organizziamoci da soli, per monitorare il paese. Serve un gruppo Whatsapp per controllare la situazione in tempo reale e riuscire a chiamare tempestivamente le forze dell’ordine». È emergenza a Sassoferrato dove gli abitanti chiedono più controlli. Il numero dei furti è in costante crescita. Se ieri parlavamo di almeno 15 casi segnalati ai carabinieri della stazione locale nelle ultime settimane, oggi siamo già arrivati a 17 episodi.