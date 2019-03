Fa la spesa col cane e insulta ragazza incinta: esplode la bagarre

di Talita Frezzi

SASSOFERRATO Finisce sui social e forse in tribunale il litigio tra Federica, una giovane donna incinta, ed una signora matura in un supermercato sentinate. Oggetto del diverbio: a dispetto del divieto affisso all’entrata, la decisione della sessantaquattrenne di fare le sue spese con cagnolino al seguito. «Adoro gli animali – sottolinea Federica - ma ci sono delle regole igieniche che vanno rispettate a maggior ragione se ci sono divieti. Mercoledì, una signora circolava in un supermercato con il suo cane tenuto a guinzaglio e per terra. La bestiolina andava ovunque ed annusava tutto quello che era alla sua portata». In diversi – incluso i commessi – invitano la signora ad uscire. Federica, incinta di due gemelline, le spiega il problema dell’igiene e fa notare che, ad esempio, come tanti, non è immune alla toxoplasmosi. Malattia parassitaria che può contaminare l’uomo se mangia cibo mal cotto a contatto con le feci di un gatto infetto e nel caso di una donna incinta può influire sul nascituro. «La donna, a quel punto, prima contrattacca – spiega Federica - sostenendo che il suo cane ha tutti i vaccini e poi conclude con un commento gravemente lesivo per la mia dignità e la mia reputazione: che se avevo tutti questi problemi – cito - poteva starsene con le gambe chiuse».