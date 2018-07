Calci e pugni ai carabinieri che lo sorprendono a sniffare cocaina fuori dalla discoteca

© RIPRODUZIONE RISERVATA

MISANO – Lo beccano a “sniffare” cocaina nel parcheggio di una nota discoteca: giovane anconetano finisce nei guai.Anche perché l’operaio 24enne, originario di Fabriano e residente a Sassoferrato, quando è stato sorpreso dai carabinieri di Rimini, prima si è rifiuta di fornire le proprie generalità e poi si è scagliato contro i militari colpendoli a calci e pugni. Per lo stupefacente è stato segnalato, ma è finito in arresto per la reazione violenta.