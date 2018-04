Sulla scala con un trapano Perde l’equilibrio e cade Grave operaio di 56 anni

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SASSOFERRATO - Si trovava sulla scala con un trapano in mano per effettuare un buco sul muro quando è caduto a terra. L’uomo, un operaio di 56 anni residente a Costacciaro, provincia di Perugia, ha perso l’equilibrio ed è stato soccorso dai suoi colleghi che hanno subito chiamato il 118. Infortunio sul lavoro ieri mattina, alle ore 11, in un’azienda situata nella zona industriale Berbentina di Sassoferrato. Sul posto i carabinieri di Arcevia e i sanitari che, in eliambulanza, l’hanno trasportato d’urgenza all’ospedale di Torrette di Ancona in codice rosso. Qui è stato sottoposto ad alcuni accertamenti medici: il referto parla di tre costole fratturate. Non è in pericolo di vita. I militari hanno effettuato i rilievi del caso così come i tecnici dell’Asur come da procedura prevista in caso di infortunio sul lavoro. L’azienda ha prontamente avvertito i familiari dell’uomo che sono corsi immediatamente all’ospedale regionale di Ancona dove rimarrà in osservazione almeno fino ad oggi. Non è chiaro, al momento, se l’operaio abbia perso l’equilibrio per un malore improvviso o per una distrazione. Fortunatamente le sue condizioni di salute non destano preoccupazione e dopo un periodo di convalescenza potrà tornare a lavorare tranquillamente.