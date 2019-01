Sbanda sul ghiacchio e si ribalta sul fianco un pulmino scolastico

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SASSOFERRATO – Questa mattina alle 7 circa, i vigili del fuoco sono intervenuti nel Comune di Sassoferrato, strada SP 48 direzione Montelago, per incidente stradale. Per cause in fase di ricostruzione, l'autista di un pulmino adibito al trasporto scolastico, ha perso il controllo rovesciandosi su di una fiancata.I vigili del fuoco in collaborazione con i medici del 118, hanno soccorso l'autista, unico occupante dell'automezzo, che è stato trasportato al pronto soccorso di Fabriano in eliambulanza. Non è in pericolo di vita. Terminate le operazioni di soccorso i vigili del fuoco hanno messo in sicurezza lo scenario dell'incidente, la SP 48 è tutt'ora chiusa al traffico.